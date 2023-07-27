Hafize Gaye Erkan'ın sunumunda ay yıldızlı broş detayı dikkat çekti Enflasyon raporu sunumu için bugün kameraların karşısına geçen ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, toplantıya ay yıldızlı broşuyla katıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Burada yaptığı konuşmalarında enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini belirten Erkan, umut vadeden ifadeler kullandı.

Aynı zamanda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademi olarak güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Erkan, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ay yıldızlı broşu ön plana çıktı

Açıklamaları yakından takip edilen Gaye Erkan'ın konuşması sırasında bir detay ise dikkat çekti.

Sunum için ceket tercih eden Erkan'ın, yakasındaki ay yıldızlı broşu ön plana çıktı.

Erkan'ın milli unsuru simgeleyen broşu sık sık tercih etmesi geçtiğimiz günlerde de gündem olmuştu.

Müthiş Türk kızı

Yeni dönemde büyük bir görevi kabul ederek yaşadığı ve çalıştığı ABD’den Türkiye’ye dönen Hafize Gaye Erkan, büyük takdir toplamıştı.

Merkez Bankası’nda atanarak ilk kadın başkan ünvanını elde eden Erkan’ın görevi dış basında da geniş yer bulmuştu.

Erkan, dünya ekonomi çevrelerinde 'Müthiş Türk Kızı' olarak biliniyor.