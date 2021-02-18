Hafta sonu yasakları bitti mi? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı..

Hafta sonu yasakları bitti mi? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı..

Dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni normalleşmeye dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların gevşetilmesine dair tarih verdi. Peki yasaklar ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla aralık ayından beri devam eden belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması ne zaman bitecek sorusu yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat günü gerçekleştirilen Kabine Kurulu toplantısının ardından alınan kararları ve sürecin nasıl işleyeceğini duyurdu.

5 milyonun üzerinde vatandaşın aşılanmasıyla birlikte gözler yasaklar ne zaman bitecek sorusuna çevrildi.

Erdoğan açıklamasında, "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte Kabine toplantısı kararları..

HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında kısıtlamalara dair müjdeli haberler verdi.

Açıklamada, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, “Mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BU HAFTA SONU KISITLAMA VAR MI?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman sona ereceği vatandaşların en merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yasakların Mart ayından itibaren kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. Hafta sonu yasaklarına dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır.

Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur, hassas davranır, illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme o derece hızlı ilerleyecektir. Biraz daha fedakârlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartacak bir yerde duruyoruz.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.”