Haftanın ilk günü Cevizlibağ'da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk

Haftanın ilk günü Cevizlibağ'da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk

Yurt genelinde yağmurun etkili olması nedeni ile sabah işe gidiş saatlerinde duraklarda yoğunluk yaşandı.

İstanbullular güne yağmurla uyandı.

Haftanın ilk günü işe ve okula gitmek için yola çıkanlar, duraklarda uzun dakikalar tramvay ve metrobüs bekledi.

TOPLU TAŞIMAYA BİNMEKTE ZORLANDILAR

Cevizlibağ'da yoğun insan kalabalığının oluştuğu duraklarda vatandaşların dolu gelen araçlara binmekte zorlandığı görüldü.

Öte yandan turnike ve üst geçitlerde de insan kuyruğu oluştu.

KARAYOLLARINDA DA TRAFİK YOĞUN

Trafiğin yer yer durma noktasına geldiği noktalarda, servis araçları ile okula gitmek isteyen birçok öğrenci de trafiğin azizliğine uğradı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile 4 günlük tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 72 olduğu belirtildi.













