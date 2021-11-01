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    Haftanın ilk günü Cevizlibağ'da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk

    Yurt genelinde yağmurun etkili olması nedeni ile sabah işe gidiş saatlerinde duraklarda yoğunluk yaşandı.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:50
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    Haftanın ilk günü Cevizlibağ'da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk

    İstanbullular güne yağmurla uyandı.

    Haftanın ilk günü işe ve okula gitmek için yola çıkanlar, duraklarda uzun dakikalar tramvay ve metrobüs bekledi.

    TOPLU TAŞIMAYA BİNMEKTE ZORLANDILAR

    Cevizlibağ'da yoğun insan kalabalığının oluştuğu duraklarda vatandaşların dolu gelen araçlara binmekte zorlandığı görüldü.

    Öte yandan turnike ve üst geçitlerde de insan kuyruğu oluştu.

    Haftanın ilk günü Cevizlibağ da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk #1

    KARAYOLLARINDA DA TRAFİK YOĞUN

    Trafiğin yer yer durma noktasına geldiği noktalarda, servis araçları ile okula gitmek isteyen birçok öğrenci de trafiğin azizliğine uğradı.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile 4 günlük tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 72 olduğu belirtildi.

    Haftanın ilk günü Cevizlibağ da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk #2

    Haftanın ilk günü Cevizlibağ da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk #3

    Haftanın ilk günü Cevizlibağ da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk #4

    Haftanın ilk günü Cevizlibağ da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk #5

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