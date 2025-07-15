Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti, o video unutulmadı: İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür

Bugün 15 Temmuz...

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti...

Türk milleti cesaretiyle bir kez daha hainlere geçit vermedi ve darbe, başarıyla püskürtüldü.

Yıllarca devletin tüm kurumlarına sızan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde konuşlanan FETÖ'cüler, o gece namluyu halka yöneltti.

MİLLET TANKLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' talimatının ardından 7'den 70'e herkes sokaklara döküldü.

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, canları pahasına tankların önüne geçti.

Öyle ki 252 canımızı şehit verdik...

YAŞANANLAR HAFIZALARA KAZINDI

O gece yaşananlar ise yıllar geçse de unutulmuyor.

Asker, polis, jandarma, halk...

Yaşanan diyaloglar, ölüme cesurca gidilen anlar adeta göğüs kabartıyor.

"BEN GEÇERİM AĞABEY..."

Bu videolardan biri de, 'İnsan bir kere ölür adam gibi ölür!' cümleleriyle hafızalara kazındı.

Polis memuru, “Eğer şunu diyen varsa, ‘Ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim' diyen varsa buyursun geçsin.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bölgede bulunan vatandaşlar, kahramanca “Ben geçerim ağabey!" diyerek namlulara doğru yürüdü.

"İNSAN BİR KERE ÖLÜR"

Bu sırada bir vatandaş, kameralara yönelerek, “İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür!’ diyerek orada bulunan halk ile birlikte çatışmanın olduğu bölgeye gitti.

Duygu dolu anların yaşandığı video, hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha sosyal medyada dolaşıma girdi.