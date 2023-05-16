Hakan Bayrakçı 2. tur için anketini paylaştı SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılan seçimdeki sonuçları, en yakın tahminlerle bilen araştırmacılar arasında yer aldı. Bayrakçı CNN Türk ekranlarında, 2. turdaki olası sonuçları paylaştı.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ile birlikte vatandaş tercihini yaptı.



Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5'lik oy oranıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etmesine rağmen, yüzde 50 artı 1 oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı.

Anket firmalarının çoğu yanıldı

Seçimden önce ise birçok anket firması sosyal medyada ve kendi sitelerinde anket paylaşımları yaptılar. Sonuçların belli olmasıyla birlikte birçok anket fimasının tahminlerinde yanıldığı anlaşıldı.

Anketlerin çoğunlukla ikinci sırada gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkların yüzde 99’unun açıldığı tabloda, oyların yüzde 49.5’ini aldı. Anketler, Erdoğan’ın oyunu ağırlıklı olarak yüzde 43-45 bandında gösteriyordu.

Seçimi çok yakın tahmin etti

Birçok anket firması yanılırken, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yayınladığı anket ise, seçimde çıkan oy oranlarına en yakın tahminlere sahipti.

SONAR Araştırma'nın verilerini aktaran Bayrakçı, cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 48.8, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 44.1, Sinan Oğan için yüzde 3.5 oy tahmininde bulunmuştu.

Hakan Bayrakçı'nın 2.tur tahmini

CNN Türk'te, 3 Mayıs'ta yapılan araştırmaya göre 2. tur için tahminlerini de paylaşan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı yüzde 52,1 ile galip gösterirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise yüzde 47,9 olarak verdi.

