CNN Türk canlı yayınına konuk olan Hakan Bayrakçı, yıllardır iktidara gelemeyen CHP'nin yüzde 25 bandını da bir türlü aşamaması nedeniyle oldukça kızgındı.

CNN Türk'de Başak Şengül'ün sunumuyla ekrana gelen Akıl Çemberi programının konuklarından biri de Hakan Bayrakçı oldu.

Gündeme ilişkin konuların tartışıldığı programa Hakan Bayrakçı'nın isyanı damga vurdu.

"25'İ RÜYAMDA GÖRECEĞİM"

Bayrakçı, "Sabah kalkıyorsun yüzde 25, akşam kalkıyorsun yüzde 25. 25 senedir alıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, gece yatıyorsun 25. Yahu 25 senedir yüzde 25 alıyorsun Allah aşkına. Bu 25'i artıracak adamların sesini artırmak yerine bu 25'i sürdürkmekte kararlı olan adamları tutuyorlar bir de savunuyorlar. 25 senedir iflahımız kesildi. 3 puan artırın diye millet ölüyor, geberiyor. 25'i neredeyse rüyamda göreceğim. Bu 25'i sürdüren adamlar orada oldukça bu parti 1 gram ileri gidemez, 26 olamaz. Vallahi billahi üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Bayrakçı'nın CHP'ye yüzde 25 isyanı VİDEO