Hakan Fidan: 10 Mart mutabakatı ivedilikle hayata geçirilmeli

Suriye'de diplomasi çalışmaları hız kesmeden sürüyor...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da konuk etti.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

İki isim kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçtiler.

Buradaki açıklamalarında kritik mesajlar veren Hakan Fidan, "Suriye kendi ödevlerini yerine getirdiği gibi bölge ülkeleri ve uluslararası toplumda görevlerini yerine getirmelidir." dedi.

Fidan, "Suriye'nin bölgedeki angajmanı her geçen gün artarak güçlenmekte ki bunun en son örneğini sayın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler'deki yaptığı hitap oldu." ifadelerini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARINA SERT TEPKİ GELDİ

İsrail'in Suriye'ye saldırıları en önemli sorunlardan biridir diyen Fidan, "Suriye'de huzur ve güvenliğin temini toprak bütünlüğü ile mümkün olacaktır. Suriye halkının da uluslararası toplumdan beklentisi İsrail'in saldırılarına net şekilde karşı çıkılması" diye konuştu.

"10 MART MUTABAKATI İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

"Bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." diyen Hakan Fidan, "Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi için atılacak adımları konuştuk. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar ülkemiz için de güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Hasan Şeybani ise, Suriye halkının Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağını söyledi.

Şeybani, "Suriye anayasası ve uluslararası hukuk kapsamında adımlar adımlar atıldı. Ülkemizin toprak bütünlüğü esasını vurgulamış olduk. SDG ile bir seri diyaloglar gerçekleştirdik. Tek ülke ve tek ordu ve tek toprak olması içindi. Bölünmeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu da ifade ettik. Bu bağlamda İsrail hala güvenliğimizi tehdit ediyor." dedi.