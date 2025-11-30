Hakan Fidan duyurdu: Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik ziyaretleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Abbas Arakçi tarafından karşılandı.

İRANLI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

İki bakan, karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler için bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele konuları, ulaştırma ve sınır ticaretinin geliştirilmesi ile iki ülke arasında belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmaların güçlendirilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca İran'ın nükleer programı, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Suriye ve Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrar, Gazze'de ateşkes çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Pakistan ile Afganistan arasında son günlerde artan askeri gerilim konusunda görüş alışverişi yaptı.

'VAN'DA İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILACAK"

Bakan Fidan ve Arakçi, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Van'da İran başkonsolosluğu açılacağını duyurdu.

"İSRAİL BÜYÜK BİR TEHDİT"

Fidan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başları şunlar:

"İsrail'in bölgesel yayılmacılığı büyük bir tehlike oluşturuyor. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi"

"BÜYÜK BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"