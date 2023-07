Hakan Fidan: FETÖ ile mücadele güvenliğimizin en önemli konularından biridir

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı diplomatik temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Fidan, Endonezya''nın başkenti Cakarta'da...

Fidan burada 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Cakarta Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Fidan, FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Fidan, "7 yıl önce bugün uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları Türkiye’yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain pusuyu atlatmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milletimiz vatanını seven asker ve polisimiz, istihbaratçılarımız el ele hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Şehitlerimize rahmet yakınlarına sabır diliyorum. FETÖ ile mücadele devletimizin en önemli mücadelelerinden biridir. FETÖ ile mücadeleyi en özenli görevlerden biri olarak gördüm." dedi.

Fidan şöyle konuştu:

"FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördük. Milletimizi tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat MİT tırları ve 17-25 Aralık operasyonları ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve nihayet 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar.



Ancak milletimiz çelik iradesi ile bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmaları ile zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine uzanan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü veya başka kispeler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık.



Bugün buradan Cakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın teşakkuz içinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak. Bugün görüştüğüm muhataplarıma iş birliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim.



Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türü ile amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK ister onun iniltili yapıları ister DEAŞ ister DHKC olsun devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleri ile mücadele temel önceliğimizdir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun."