Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi ele alındı.

ensonhaber.com Dünyanın gözü Türkiye'de... Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çıkmasından sonra dünya, gözünü Türkiye'nin diplomasi çalışmalarına çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar sıkı bir diplomasi trafiği yürütüyor. Fransız mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi değerlendirildi Görüşmede Bakan Fidan sorusu üzerine, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirdi. Tahıl koridoru ele alındı Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alındı.