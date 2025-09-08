Hakan Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.

GÖREVE BAŞLAMA TEBRİĞİ

Görüşmede Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşını göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

GÜNDEM YOĞUN

Türkiye ve İngiltere arasındaki ziyaret takviminin ele alındığı görüşmede; ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ve Orta Doğu'daki son durum da ele alındı.