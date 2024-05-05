Hakan Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuk oldu. İsrail'in, Filistinlilerin topraklarını çalmaya devam ettiğini belirten Hakan Fidan, iki devletli çözüme acilen ulaşılması gerektiğini vurguladı.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırıları ve katliamları sürerken Türkiye, Gazze'de yapılan bu soykırıma sesini yükseltmeye devam ediyor.

Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

"Bu son savaş olmayacak"

İslam dünyasının Filistin konusunda artık birlik içinde hareket ettiğini anlatan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı. Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var.

"Bu konuda hiç tavizimiz yok"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesinde kararlı olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Bu konuda hiç tavizimiz yok” dedi.

Türkiye’nin sınır ötesinde sivillere ve altyapıya zarar vermeden terör örgütü PKK'nın mevzilerini hedef aldığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)