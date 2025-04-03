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DHA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Jean-Noel Barrot, dün Fransa'nın başkenti Paris'te ikili ve bölgesel konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle olan eş güdümün artırılmasının önemine değindi.

GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE'NİN FRANSA'DAN BEKLENTİLERİ KONUŞULDU

Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin bu yönde somut adımlar atması konusunda Türkiye'nin Fransa’dan beklentilerini dile getirdi.

Görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu ele alındı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik çabalara olan desteğini aktardı.

TERÖRE YÖNELİK MÜCADELENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bu süreçte tüm müttefiklerin yakın bir iş birliği içinde çalışması önemine değinen Fidan, muhtemel bir çözümün kalıcı olabilmesi için her iki tarafın da rızasının gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının bu ülkede istikrar ve huzur tesisi yönündeki çabalar bakımından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Savunma sanayii alanında iş birliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini mevkidaşına ileten Fidan, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin öneminin altını çizdi.

"İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Bakan Fidan, İsrail’in artan saldırılarının bölgesel düzeyde istikrarsızlığa sebebiyet verebileceğini belirterek, Filistin halkının zorla göç ettirilmesine Türkiye'nin karşı olduğunu vurguladı.

Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze Planı’na verilen desteği beyan eden Fidan, İsrail'in Gazze’ye yönelik insani yardım akışını engellemesinin, yaşanan insani krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çekerek, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önemde olduğunu söyledi.

"ÇİFTE STANDART UYGULANMASI DOĞRU DEĞİL"

Görüşmede ayrıca ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ve enerji konularında iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bakan Fidan, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınırken çifte standart uygulanmasının yanlış olduğunu kaydetti.

Fransa ve Romanya’da olduğu üzere, yargı süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini aktaran Fidan, Türkiye'nin Fransa’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.