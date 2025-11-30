Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Diplomatik temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.