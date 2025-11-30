Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmeler için Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
- Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüştü.
- Van'da İran başkonsolosluğu açılacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Fidan, bu kapsamda İran'ın başkenti Tahran'a gitti.
MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Abbas Arakçi tarafından karşılandı.
İki bakan, karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler için bir araya geldi.
"VAN'DA İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILACAK"
İki isim daha sonra kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Van'da İran başkonsolosluğu açılacağını açıkladı.
İRAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Fidan günün ilerleyen saatlerinde bir başka önemli görüşme daha gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.