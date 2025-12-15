Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan, bu kapsamda bugün üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi.

KATAR BAŞBAKANI İLE GAZZE GÖRÜŞMESİ

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze Barış planı ele alındı.

ÜRDÜN VE SUUDLU MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fidan gün içinde Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile de aynı konuyu görüşmüştü.