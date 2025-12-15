Abone ol: Google News

Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile 'Gazze planı' gündemli telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 18:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. 

Fidan, bu kapsamda bugün üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi.  

KATAR BAŞBAKANI İLE GAZZE GÖRÜŞMESİ

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. 

Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze Barış planı ele alındı. 

ÜRDÜN VE SUUDLU MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ 

Fidan gün içinde Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile de aynı konuyu görüşmüştü. 

