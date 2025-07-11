Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, diplomatik temasları sürüyor...
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Malezya Başbakan İbrahim ile bir araya geldi.
BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.
ELE ALINAN KONULAR
Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.