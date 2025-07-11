Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği görüşmede, siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.