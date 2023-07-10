Hakan Fidan, mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede NATO genişlemesi ve NATO Liderler Zirvesi ele alındı.

ensonhaber.com Türkiye'nin yeni dönemdeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği yeni kabinedeki isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi teslim alan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. ABD'li mevkidaşı ile de görüştü Yeni dönemde de dış politikada önemli görüşmeler gerçekleşiyor. Mevkidaşlarıyla görüşen Hakan Fidan'ın son görüşmesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken oldu. "NATO genişlemesi ve NATO Liderler Zirvesi ele alındı" İki Bakan'ın telefon görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alınmıştır.