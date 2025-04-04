Hakan Fidan: İsrail'in Suriye'ye saldırıları bölgesel istikrarsızlığın önünü açıyor

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının, yeni hükümetin DAEŞ ve diğer tehditleri caydırma kapasitesini zayıflattığını belirtti.

Bu tür askeri eylemlerin bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Bakan, “Eğer Suriye, İsrail ile belirli anlaşmalara varmak istiyorsa, bu tamamen onların vereceği bir karardır” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte DAEŞ’e karşı ortak bir bölgesel platform oluşturma çabası içinde olduğunu açıklayan Fidan, terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ VE AVRUPA İÇİN YENİ FIRSATLAR

Bakan Fidan Reuters’a verdiği röportajda, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin bir soruya yanıt verirken, diplomasinin öncelikli olması gerektiğini belirterek, İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahalenin istenmeyen sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikada yaptığı değişikliklerin Avrupa için yeni bir fırsat penceresi açabileceğine değinen Fidan, Avrupa’nın uzun yıllardır ABD’ye bağımlı bir güvenlik anlayışına sahip olduğunu ancak yeni dönemin daha bağımsız bir politika geliştirmek için bir fırsat olabileceğini söyledi.

"BARIŞA ANLAŞMASINA ULAŞMAK KOLAY DEĞİL"

Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaptırımlar konusuna da değinen Fidan, tarafların barışa ulaşmasının şu an için pek mümkün görünmediğini belirtti:

Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının yakın zamanda sağlanması zor görünüyor. Ancak ABD’nin savaşı sona erdirme çabalarını olumlu karşılıyoruz.

Fidan, barış müzakerelerinin sancılı bir süreç olacağını vurgulayarak, “Her iki taraf için de herhangi bir anlaşmayı kabul etmek kolay olmayacaktır, fakat çatışmanın devam etmesi ve daha fazla insanın hayatını kaybetmesi, çok daha büyük bir trajedidir” diye ekledi.

ABD YAPTIRIMLARI VE TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ

Öte yandan, ABD’nin Rus füzeleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları “düzeltilmesi gereken bir anomali” olarak nitelendiren Fidan, savaşın yeniden alevlenmemesi için caydırıcılığın kritik bir unsur olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, ABD’nin yeni yönetimi ve Trump’ın sorun çözme yöntemlerinin, Türkiye’ye uygulanan savunma sanayii yaptırımlarını kaldırma konusunda bir fırsat yaratabileceğini belirtti. Özellikle 2019 yılında Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle getirilen kısıtlamaların aşılması konusunda umutlu olduğunu sözlerine ekledi.