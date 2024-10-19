Hakan Fidan: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan, bölgesel iş birliği, Güney Kafkasya’daki istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla Güney Kafkasya'da iş birliğinin geliştirilmek istendiğini aktardı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakan Fidan, basın toplantısının başında, "İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın komşularla ilişkilerine öncelik veren vizyonunu biz de paylaşıyoruz. Bölgenin barış, refah ve istikrarına katkı sağlamak temel hedefimizdir." diye konuştu.

Bölgedeki terör konusuna da değinen Fidan, "Ortak ve kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gereken bir diğer konu ise terör konusudur. Pjak ve Pkk konusunda yıllardır mücadele ediyoruz ve beraber savaşmalıyız." açıklaması yaptı.

"YENİ SINIR KAPILARI AÇMAMIZ GEREKİYOR"

Gerekli altyapı yatırımlarını yapmak ve sınır illerini kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Fidan, yeni sınır kapılarının açılması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel tehditlerin de değerlendirildiğini aktaran Bakan Fidan, "Gazze'de soykırıma devam eden İSrail Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da b savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI"

İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "İsrail uluslararı hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından beri yaptığımız uyarı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı." ifadelerini kullandı.

Bölgede acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmeldir." diye konuştu.

ARAKÇİ: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, İsrail'in eylemlerinin bölgeyi barış ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek bir barut fıçısına çevirdiğini anlattı.

Arakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İsrail'e sağlanan desteğe de işaret ederek bunun İsrail Başbakanı Netanyahu'yu daha da cesaretlendirdiğine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesini de şiddetle kınadığını ifade etti.

Bölgedeki durumu değerlendiren Arakçi, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz." dedi.