Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan, bu kapsamda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'na katıldı.

Bakan Fidan, forum kapsamında, 'Newsmaker Interview' başlıklı oturumda The Guardian gazetesi diplomasi editörü Patrick Wintour'un sorularını cevapladı.

"SURİYE'DE İNSANLIK TRAJEDİSİ GERÇEKLEŞTİ"

Suriye konusunda kritik açıklamalarda bulunan Fidan, "Türkiye belirli yükleri taşıyabilecek bir ülke. Ancak Suriye'de insanlık trajedisi gerçekleşti. Bu bizim için dayanılmaz.

İşte bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bir açık kapı politikası benimsedi. Esad rejiminden kaçan milyonlarca insan, evlerini yurtlarını terk ederek kaçan insana kapılarımızı açtı" dedi.

SURİYELİ MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Programda Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin önemli mesajlar veren Fidan, daha sonra önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, forum kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULDU

Doha'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili konular ve bölgesel meseleler değerlendirildi. 10 Mart mutabakatıyla ilgili son durum ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladı. Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.