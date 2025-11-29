Hakan Fidan: Türkiye olarak Filistin'e en güçlü desteği verdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NSosyal hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BÖLGEDE KALICI BARIŞIN ANAHTARI, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN HAYATA GEÇİRİLMESİDİR"

Bakan Fidan, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğini bir kez daha vurguladı.

Fidan, şunları kaydetti:

Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik. Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir.

"ÇALIŞMALARIMIZI AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.



