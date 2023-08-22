Hakan Fidan, Ukrayna'yı ziyaret edecek: Tarih belli oldu Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ukrayna ziyaretinin tarihi açıklandı. Savaşın sürdüğü ülkedeki görüşmeler, Irak temaslarının ardından gerçekleştirilecek.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülke ziyaretlerine hız verdi.

Fidan, önce Irak ardından ise Ukrayna'ya giderek çeşitli temaslarda bulunacak.

Ukrayna ziyaretinin tarihi açıklandı

Türk diplomatik kaynaklara göre, Bakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretinin tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.

Fidan, Rusya'nın saldırıları altındaki ülkeye gitmeden önce, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'ta olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi masada

Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyaretinde, İstanbul'da imzalanarak hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının masada olması bekleniyor.

Anlaşmanın yeniden başlaması için yoğun diplomatik çaba harcayan Türkiye, ayrıca savaşın sona ermesi için arabuluculuğa hazır olduğunu söylüyor.

Rusya, kendi şartlarının yerine getirilmediğini gerekçe göstererek, 17 Temmuz'da tahıl anlaşmasını askıya almıştı.

Rus elçiyle görüştü

Hakan Fidan, Ukrayna temaslarından önce dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, dün, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'u makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Dışişleri Bakanı Fidan'ın yüz yüze görüşmek üzere yakında Rusya'yı ziyaret edebileceğini açıklamıştı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki arabulucu rolü nedeniyle uluslararası alanda övgüler alan Türkiye, Kiev ve Moskova'ya, 500 günü aşan savaşı müzakere yoluyla sona erdirmeleri yönünde çağrıda bulunuyor.