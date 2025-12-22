Burhanettin Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.
- Duran, Sarıkamış'ı milletimizin tarihindeki onur dolu bir sayfa olarak tanımladı.
- Mesajında tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
1914’te Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı 'Sarıkamış Harekatı' başladı.
Harekat on binlerce askerin şehit olmasıyla sonuçlandı.
"BİR MİLLETİN TARİHİNE KAZINMIŞ ONUR SAYFASIDIR"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünü unutmadı.
Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Sarıkamış, imkansız denileni imanla aşmaya yürüyen, vatanı uğruna canını hiçe sayan bir milletin tarihine kazınmış onur sayfasıdır. Sarıkamış şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı, Milli Mücadele'den bugüne aziz vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."