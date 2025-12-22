Burhanettin Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde önemli bir mesaj paylaştı. "Sarıkamış, vatanı için her zorluğa göğüs geren milletimizin onurla dolu tarihinde özel bir sayfadır" ifadelerini kullanan Duran, tarihteki önemine vurgu yaptı.