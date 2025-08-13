Hakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

İki mevkidaş daha sonra ortak basın toplantısına geçti.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, Şam yönetimi ile entegrasyon için direten SDG/YPG'yi bir kez daha uyardı.

Bölgede İsrail eliyle çıkartılmaya çalışılan karışıklığı fırsat olarak kolladıklarını belirten Fidan, şunları söyledi:

"YPG OYUNBOZAN ROLÜNDE"

"Ancak Lazkiye ve Süveyda'daki hareketlikik, YPG'nin sisteme entegre olmama durumunu görüyoruz. Burada bir meydan okuma, bir zorluk var. YPG Suriye'de oyunbozan durumunda.

Süveyda'daki olaylarda, bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. Biz de bunu analiz edip barışçıl şekilde bu konuyu çözmeliyiz. İstikrarı bozmak yeni krizlere yol açacaktır.

İsrail'in atacağı her adım tüm bölgeyi etkiliyor. Hem Avrupa hem Amerika hem de bölgedeki dostlarımızla yakın fikir alışverişi içindeyiz.

Suriye'nin istikrarını ve güvenliğini bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor.

Yeni Suriye'de sadece Arapların değil diğer mezhep ve inançların kendini eşit hissedeceği bir Suriye vizyonu var. Bu zaman alacak bir süreç ancak herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.

"SDG ENTEGRASYON SÜRECİNE GİRMELİ"

YPG/SDG’nin Suriye yönetimi ile sulh içerisinde bir sulh sürecine bir entegrasyon sürecine girmesi lazım. Bu süreci yapıcı görüyoruz. Sorunlarımız olabilir ama biz büyük resme baktık.

Artık YPG’nin de zaman kazanma politikasını bırakması lazım. Bekledikleri karışıklık çıkmayacak, onların istediği sonuç çıkmayacak. Kürt kardeşlerimizi riske atmaktan rehin almaktan çıkmaları lazım.

"BİZ ENAYİ DEĞİLİZ"

Bakın bölgede yeni bir dönem yeni bir ruh var Türkiye’de olumlu bir süreç var. Bunlardan olumlu şekilde istifade etmemiz gerekir. Kusura bakmayın biz enayi değiliz. Yani biz bu süreçlere iyi niyet yatırıyoruz diye süzün kurnazlıklarınızı görmüyor değiliz.

"DURDUĞUNUZ YER YER DEĞİL, BUNU DEĞİŞTİRİN"

Ama büyük devlet olmanın bir kuralı var. Onu yapıyoruz sadece. Sizi tekren buradan uyarıyorum, davet ediyoruz. Durduğunuz yer halihazırda yer değil. Bunu değiştirin artık. Suriye’yi beraber nasıl inşa edeceğinizi düşünün