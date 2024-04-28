Hakan Fidan Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girilmesiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da görüştü.

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Yeni dönem kapsamında Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog yoğunlaştırıldı.

İki ülke, yumuşama sürecinde olumlu havayı sürdürmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Hakan Fidan ile Yorgos Yerapetritis görüşmesi

Söz konusu ziyaret öncesi ise iki ülke arasında diplomasi görüşmeleri devam ediyor.

Bunlardan biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis arasında oldu.

İki mevkidaş, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Burada yapılan görüşmede ise ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı.

Süreç nasıl başladı?

Erdoğan ve Miçotakis, NATO Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, yeni döneme ilişkin yol haritası üzerinde mutabakat sağladı.

İlişkilerin iyi yönde ilerlemesine ise Türkiye'deki deprem felaketi ve Yunanistan'daki tren kazası sonrası yapılan görüşmeler büyük katkı sağladı.

Ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve Yunanistan'da 28 Şubat gecesi yaşanan tren kazasının ardından Türkiye ve Yunanistan'ın birbirine destek olması, süregelen inişli çıkışlı ilişkileri kötü günde dayanışma noktasına getirdi.

Felaketlerin ardından iletişim kanalları açıldı

Türkiye'deki depremlerin ardından Yunan siyasiler dayanışma mesajları verdi, Yunan halkı geniş çaplı yardım kampanyaları düzenledi ve Miçotakis'in Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletmesiyle iki ülkenin üst düzey iletişim kanalları da tekrar açıldı.

Yunanistan’da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından da Türkiye'den Yunanistan'a taziye dilekleri en üst düzeyde iletildi.