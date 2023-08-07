Hakan Fidan'dan AB'ye mesaj: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik bir körlüktür" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı kabinesi yoğun bir gündemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği yeni kabinedeki isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Fidan, göreve geldiği günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Özellikle dış politikada önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

14. Büyükelçiler Konferansı

Son olarak bugün de Ankara'da programları olan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış törenine katıldı.

Tören öncesi, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçiler ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ardından yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008’den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’na geçildi.

Bu yıl 5-9 Ağustos’ta Anıtkabir’de düzenlenen programda küresel eğilimler ele alınıyor.

Konferansın bu yılki teması, “Türkiye Yüzyılı’nda Dış Politikamız” olarak belirlendi.

"AB, Türkiye'siz küresel aktör olamaz"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Fidan, Avrupa Birliği-Türkiye konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde yaptığı, "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım." ifadelerinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'yi bir takım farazi, tarihten kopuk altı boş kavramlar geliştirerek hasım olarak nitelemek balkanlarda yapılabilecek en vahim hatadır. Bütün balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu ortamda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik bir körlüktür. Türkiye'siz AB'nin gerçek manada küresel aktör olamayacağını vurgulamak istiyoruz. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak'ta PKK ile olan iş birliğine son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz.

Türkiye'nin AB üyeliği süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde AB üyeliği ile ilgili açıklama yaparak süreci başlattı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı 3'lü görüşmede, İsveç'in Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Bunun üzerine gözler sürecinin sonucuna çevrildi. Gelişmeler ise devam ediyor.

1963 yılında AB'ye üyelik süreci resmen başlayan Türkiye, o tarihten bu yana Birliğe kabul edilmesi konusunda Brüksel'den somut adımlar göremedi.

AB'den Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestinin uygulanmasını isteyen Ankara, 27 ülkeli bloğa katılım sürecinin de en kısa zamanda sonuca ulaştırılmasını istiyor.