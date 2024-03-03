Hakan Fidan'dan Gazze vurgusu: Ramazan'dan önce ateşkes için çaba var Antalya'da katıldığı programda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Gazze savaşına ilişkin ateşkes görüşmelerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde kapanış konuşması yaptı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Gazze'ye de değindi.

"Uluslarası aktörlerin yaklaşımları ifşa edildi"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak son duruma ilişkin bilgiler veren Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Forumda Gazze konusunda görüşmeler yapıldı, küresel sistemin adaletsizliğine dikkat çekildi. Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi."

"Ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim"

Kalıcı ateşkes sorusuna da yanıt veren Fidan, şöyle konuştu:

"'Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık. Yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''

"Savaşın gidişatını görüşmek istiyorlar"

Bir diğer soru da, "Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye gelecek. Abbas ile görüşme detaylarını paylaşabilir misiniz?" oldu.

Fidan, "Filistinli meslektaşım uzun ve etkileyici bir konuşma yaptı. Sayın Abbas'ı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet etti, savaşın gidişatını seyrini görüşmek istiyorlar. Türkiye'nin tavsiye ve temkinlerini iletme fırsatı olacak."

"Önümüzdeki hafta ABD'ye gideceğim"

Son olarak Bakan Fidan'a, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bu hafta görüşmeniz olacak mı?" sorusu da yöneltildi.

Konuya ilişkin Fidan'dan, "Ekim 2021'de Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Biden arasında stratejik bir mekanizma oluşturulmuştu. Enerji, diplomatik meselelerin gibi birçok konunun ele alınacağı alt gruplar oluşturdu. Bu sefer mevkidaşım Blinken'ın daveti üzerine önümüzdeki hafta ABD'ye gideceğim." yanıtı geldi.