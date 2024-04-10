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Hakan Fidan'dan Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı telefonu

Hakan Fidan'dan Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı telefonu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye ile telefonda görüşerek, İsrail saldırıları sonucu şehit olan üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.