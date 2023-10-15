Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin gerilimi için diplomasi trafiği! ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durumu ele aldı.

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Dünya, Filistin ve İsrail arasındaki savaşa odaklandı..

7 Ekim günü Hamas güçleri tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyon, karşı tarafın da atağı ile savaş haline büründü.

İki ülke de ağır kayıplar verirken, Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda.

İsrail-Filistin savaşında birçok ülke taraf belirtirken, Türkiye her zaman olduğu gibi barıştan yana olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın barış için başladığı diplomasi görüşmeleri devam ediyor.

ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.

Bakanlar ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştü.