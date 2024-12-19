Hakan Fidan'dan operasyon açıklaması: Şam'daki yönetimin konusudur

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Suriye'de yaşanan gelişmelerin üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli El-Cezire'nin İngilizce kanalına konuk oldu.

Röportajda Suriye'nin geleceği ve bölücü terör örgütü PKK/YPG ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Türkiye'nin kurulan yeni statüko sonrası stratejilerini, bölge ülkelerinden beklentilerini ve hedeflerini anlattı.

"YPG, PKK'NIN BİR UZANTISIDIR"

Bakan Fidan, "YPG'nin Batı'ya kendini zararsız gibi tanıtıyor ve DEAŞ'la savaşan bir grup gibi gösteriyor ancak bu kendilerini gizlemek için kullandıkları bir yöntemdir. YPG, PKK'nın bir uzantısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"YPG'YE YAPILACAK OLAN OPERASYON ŞAM'IN KONUSUDUR"

Terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak muhtemel operasyona dair değerlendirmede bulunan Bakan Fidan, "Bu şu anda birincil olarak Şam'daki yönetimin konusudur. Onlar bu konuyu değerlendirdiklerinde gereğini yapacaktır. Bu sebeple bizim müdahil olmamıza gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Suriye'nin bölünmemesi gerektiğini ve hiçbir etnik unsurun yerinden edilmemesi ve dağıtılmaması gerektiğini belirten Fidan, Kürtlerin de sivil unsurlar olarak Suriye'nin üniter yapısında temsil edilmesinde bir sorun olmayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca Kürt sivillerin de nerede yaşıyorsa orada yaşamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Türkiye'nin Suriye'deki askeri nüfuzuyla ilgili soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim Suriye'de bulunma sebebimiz daha fazla göçü engellemektir. Şu an muhaliflerin kontrolünde 5 milyondan fazla insan yaşıyor." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN, "TÜRKİYE'NİN SURİYE'Yİ ELE GEÇİRECEĞİ" İDDİASINI REDDETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'nin Suriye'yi ele geçireceği" iddiasını reddetti.

Bakan Fidan şöyle konuştu:

"Buna bir devralma demiyoruz, çünkü Suriye'de olup biteni bu şekilde sunmak büyük bir hata olur. Suriye halkı için bu bir devralma değil. Bence eğer bir devralma varsa, bu şu anda devralan Suriye halkının iradesidir."

"MUHALİF GRUPLARIN ÇATIŞMASI EN SON GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEY"

Devrim sonrası Suriye'deki silahlı muhalif grupların bir iç çatışma içine girip girmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, "Çatışma en son görmek istediğimiz şey. Bütün muhalif gruplara yapıcı davranmalarını tavsiye ediyoruz. Suriye halkının acil ihtiyaçları artık ertelenemez." açıklamasında bulundu.

RUSYA VE İRAN SURİYE'DEN TAMAMEN ÇIKARILACAK MI?

Rusya ve İran'ın Suriye'deki askeri unsurlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, "Varlıklarının devamı ile ilgili herhangi bir garanti veremem. Bu tamamen Şam'daki yeni yönetimin inisiyatifinde olan bir konudur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞU ARTMIŞTIR"

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de anahtar konuma sahip olduğuna ilişkin yorumlarla ilgili de, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin sorumluluğu artmıştır. Sahip olduğumuz nüfuzu yardımlaşma için kullanacağız." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA ÇATIŞMA OLMAMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Türkiye'nin ABD ile olan terör örgütü geriliminin masada çözülmesinden yana olduklarını vurgulayan Fidan, ABD'nin YPG ile olan ilişkilerine de değinerek "ABD'nin YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye ile ABD arasında bir çatışma olmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu işi diyalogla çözmeye çalışıyoruz." sözlerini kaydetti.