Hakan Fidan'ın Şam ziyareti dünya basınında geniş yankı buldu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından muhaliflerin lideri Muhammed Colani ile bir araya gelmişti.

Bakan Fidan'ı takım elbise ve kravat ile karşılayan Colani, Şam'daki tarihi görüşmenin ardından Fidan'ın makam aracını kullanmıştı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Suriye ve Türkiye arasında yeni köprülerin kurulmasını sağlayacak görüşme, dünya basınında da geniş yankı buldu.

AZERBAYCAN

Azerbaycan basını, Ankara'nın tarihi ziyaretine geniş yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesini "son dakika" gelişmesi olarak duyurdu.

Ana haber bültenlerinde, Fidan’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgusu ile "PKK/YPG’ye Suriye’de yer yok." açıklamalarına yer verildi.

Azerbaycan merkezli bir internet gazetesi olan Müsavat ise, tarihi görüşmeyi, "Beklenmedik ziyaret" ifadesiyle manşetlerine taşıdı.

ARAP BASINI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti, Arap basınında da yankı uyandırdı.

Katar merkezli El Cezire kanalı, Fidan'ın terörle mücadele vurgusunu ekranlarına taşırken, "Bir sonraki aşamada Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasını umuyoruz" sözlerine yer verdi.

Dubai merkezli El Arabiya da yayınlarında, tarihi ziyarete sık sık değinerek, Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte" sözlerini vurguladı.

AVRUPA BASINI

Hakan Fidan'ın Şam temasları, Avrupa basınının da yakın takibindeydi.

France 24 kanalı, 'Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da' sözleriyle görüşmeyi duyurdu.

Görüşmenin detaylarına yayınlarında geniş yer veren kanal, Suriye'deki en önemli aktörün Türkiye olduğunu vurguladı.

Alman Zeit gazetesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG’ye Suriye’de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı.

Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi.

YUNAN MEDYASINDAN YAKIN MARKAJ

Bakan Fidan'ın tarihi Şam ziyareti, Yunan medyası tarafından da yakından izlendi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Dışişleri Bakanı Fidan'ın terörle mücadelede kararlılık vurgusuna değindi.

Görüşme, Çin Devlet Televizyonu'nun da gündemdeydi. Dışişleri Bakanı Fidan’ın, "Terör örgütü PKK/YPG kendini bir an önce feshetmelidir" mesajı ve İsrail’in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin tepkisi öne çıkarıldı.