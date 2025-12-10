Hakan Fidan: Hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen, "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" konferansının açılış konuşmasını yaptı.

Suriye'de devrim sonrası geçen bir yılı değerlendiren Bakan Fidan, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Türkiye'nin SDG'den ne istediğini açık bir şekilde ifade ettiğini hatırlatan Bakan Fidan, Şam hükümetinin de SDG'den beklentilerini açık bir biçimde dile getirdiğini söyledi.

Bakan Fidan, 10 Mart mutabakatına uyulmasını gerektiğini "Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır" sözleriyle altını çizerek belirtti.

"YPG, YENİ YÖNETİMLE UZLAŞMA İÇERİSİNDE OLACAK MI OLMAYACAK MI"

Bakan Fidan, "Başından itibaren DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bölgede geniş bir alana yayılan, işgalci durumunda olan, enerji kaynaklarının üzerinde oturan YPG de burada şu anda yeni yönetimle belli bir uzlaşma içerisinde olacak mı, olmayacak mı? Bu da şu anda elimizdeki sorunlardan biri." ifadelerini kullandı.

10 Mart mutabakatına işaret eden Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"HİÇBİR ÜLKEDE İKİ TANE SİLAHLI UNSUR OLMAZ"

"Şu ana kadar burada birtakım somut adımlar atıldığını biz görmedik. En son Doha Forumu sebebiyle Dışişleri Bakanı kardeşim Esad Şeybani ile de konuştuğumda çok fazla olumlu gelişmenin olmadığını söyledi.

Biz Türkiye olarak bu sürecin ilerletilmesini, sulh ile meselelerin çözülmesini, yeni bir çatışmanın, yeni bir karşı karşıya gelişin kimsenin lehine olmayacağını her zaman için söylüyoruz. Dolayısıyla burada sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli.

YPG'nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır."

"BİRLEŞİK BİR SURİYE ÖNEMLİ"

Fidan, "birleşik bir Suriye'nin önemli olduğuna" dikkati çekerek, "Ama bu demek değildir ki tek bir grubun, tek bir mezhebin, tek bir ırkın baskısı diğerlerinin üzerinde olacak. Bu da zaten eski rejimin farklı bir modaliteyle güncellenmiş hali olur. Buna da karşıyız." ifadesini kullandı.