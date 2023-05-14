Hakan Sabancı seçimlerde hangi adaya oy verdiğini açıkladı
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanma işlemi saat 17:00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.

Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden ünlü isimler, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Sosyetenin ünlü isimlerinden da sabah saatlerinde sandık başına gitti.

Dedesinin okulunda oy kullandı

Bir süredir oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, dedesi Hacı Sabancı'nın okulunda oy kullandı.

Kılıçdaroğlu'na oy verdi

Hakan Sabancı, cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan etti.

Hakan Sabancı seçimlerde hangi adaya oy verdiğini açıkladı
Hakan Sabancı, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini açıkladı

"Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu"

Instagram hesabından dedesiyle fotoğrafını paylaşarak oyunun rengini belli eden şu ifadeleri kullandı:

Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu.