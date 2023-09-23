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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pendik Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, bin hakim ve savcı alımına dair sınav tarihini de duyurdu.

Bakan Tunç, "Bin Hakim Savcı Yardımcılığı Sınavı'nın" aralık ayında yapılacağını açıkladı.

"Çalışmalarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz"

Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti;

Yargımızı güçlendirmemiz, adalete güveni sağlamamız, daha da yukarılara taşımamız ve yargıdaki geçikmeleri en aza indirmemiz vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden hızlı, adil ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz.

Hakim ve savcı yardımcılarının görev süresi 3 yıl

Bu anlamda hem teknolojinin imkanlarını yargının hizmetlerine sunma noktasındaki çalışmalarımzı devam ediyor. Hem de hakim ve savcılarımızın hem sayısının hem de niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Bin Hakim ve Savcı alımı ile ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar.