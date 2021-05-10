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Hakkari şehidinin ailesine acı haber verildi
Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın acı haberi ailesine ulaştı.
- AA
- 10.05.2021 - 02:30
Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Taşköprü ilçesinde yaşayan anne Nezaket ile baba Mustafa Nar'ın evine Türk bayrakları asıldı.
İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yasin Bulut ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Faruk Velioğlu tarafından aileye şehadet haberi iletildi.
24 NİSAN'DA YARALANMIŞTI
Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından GATA'da tedavi altına alınmıştı.