Euro
10.0487
0.22%
Dolar
8.2554
0.26%
Altın
489.19
0.91%
Borsa
1.459
1.21%
Bitcoin
481.496
-0.18%
EXEN Coin
34.70
0.72%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Hakkari şehidinin ailesine acı haber verildi

    Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın acı haberi ailesine ulaştı.
    • AA
    • 10.05.2021 - 02:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari şehidinin ailesine acı haber verildi

    Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

    TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

    Taşköprü ilçesinde yaşayan anne Nezaket ile baba Mustafa Nar'ın evine Türk bayrakları asıldı.

    İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yasin Bulut ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Faruk Velioğlu tarafından aileye şehadet haberi iletildi.

    24 NİSAN'DA YARALANMIŞTI

    Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından GATA'da tedavi altına alınmıştı.

    Hakkari şehidinin ailesine acı haber verildi #1

    Hakkari şehidinin ailesine acı haber verildi #2

    Hakkari şehidinin ailesine acı haber verildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir