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    Hakkari'de 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi

    Bakan Süleyman Soylu, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun, Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 14:16
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    Hakkari'de 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Eren-14 Operasyonları kapsamında, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında Jandarma, İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleşti.

    8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

    "UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİLİYORDU"

    Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

    Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.

    "KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUM"

    Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca bölgedeki operasyonların sürdüğü de bildirildi.

    Hakkari de 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi #1

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