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- Hakkari'de 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi
Bakan Süleyman Soylu, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun, Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 19.08.2021 - 13:47
- Güncelleme : 19.08.2021 - 14:16
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Eren-14 Operasyonları kapsamında, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında Jandarma, İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleşti.
8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
"UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİLİYORDU"
Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.
"KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUM"
Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca bölgedeki operasyonların sürdüğü de bildirildi.