Hakkari'de bölgedeki dağların tanıtımı için Cilo'nun zirvesine çıktılar Yüksekova ilçesinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5 dağcı, bölgedeki dağların, turizm alanında tanıtılması ve bu anlamda bir farkındalık yaratmak amacıyla 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı.

DHA

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 5 dağcı, Ağrı Dağı'ndan sonra, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı.

Profesyonel dağcılar Nejdet Bozkurt, Adem Gül, İsmail Demir ve Reşit Adıgüzel, yer yer 4 metre kalınlığındaki kar kütlelerinin bulunduğu zirveye tırmanmak için günlük 10 saat süren tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılar doğaya hayran kaldı

2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen tırmanışta dağcılara rehberlik yapan İskender Kahraman, gelen dağcıların bölgenin doğasına hayran kaldıklarını söyledi.

"Amacımız doğal güzellikleri turizm alanında dünyaya tanıtmak"

İskender Kahraman burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: