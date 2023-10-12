Hakkari'de terör operasyonu! Mühimmat ve uyuşturucu yakalandı

Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor...
Yapılan operasyonlarla çok sayıda terör yapılanmasına darbe vuruldu.
Örgüt mensupları da tek tek etkisiz hale getirilirken, böylelikle saklandıkları mağaralar da imha ediliyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmaların bir yenisi de Hakkari'de oldu.
Konuya ilişkin açıklama, Hakkari Valiliği tarafından yapıldı.
Mühimmat ele geçirildi
Yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yapılan operasyonda BTÖ’ye ait 1 adet mavzer piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet el bombalarına ait fünye, 1 adet mavzer piyade tüfeği şarjörü, 372 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 10 gram uyuşturucu madde, 100 metre elektrik kablosu ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir.
İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için güvenlik birimlerimiz ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir.
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