Hakkari'de terör operasyonu! Mühimmat ve uyuşturucu yakalandı Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

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Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan operasyonlarla çok sayıda terör yapılanmasına darbe vuruldu.

Örgüt mensupları da tek tek etkisiz hale getirilirken, böylelikle saklandıkları mağaralar da imha ediliyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların bir yenisi de Hakkari'de oldu.

Konuya ilişkin açıklama, Hakkari Valiliği tarafından yapıldı.

Mühimmat ele geçirildi

Yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: