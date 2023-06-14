Hakkarili aileler evlat nöbetinin 46'ncı haftasında eylemlerini sürdürdü Bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü.

AA

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemleri devam ediyor...

Anne Hacire Akar, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu için 22 Ağustos 2019'da sorumlu tuttuğu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Aynı acıyı yaşayan annelere ışık tutan Akar'ın mücadelesi birçok şehirde yankılandı.

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Van, Muş, İzmir, Hakkari ve sınırları aşarak Berlin'de de başladı.

Ailelerin sesi müzikle bastırılmaya çalışıldı

Hakkarili ailelerin eylemi ise bugün 46'ncı haftaya ulaştı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü.

HDP binasında yüksek sesli müzik çalmasına rağmen anneler slogan atmaya devam etti.

Şehit ailelerine başsağlığı

Burada eyleme gönüllü olarak destek veren Rahime Kutlar tarafından ortak basın açıklaması okundu.

Kutlar, 11 Haziran 2023 günü Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

"46. haftadır haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz"

Kutlar, şu ifadeleri kullandı: