Hakkarili öğrenciler yaz spor okulunu halayla açtı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okulları Yüksekova'da başladı. Öğrenciler halay çekerek açılışı gerçekleştirdi.

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yoğun geçen öğrenim dönemi sonrası, öğrencilerin keyifli bir yaz geçirmesi için planladığı yaz spor okulları başladı.

Hakkari Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde başlatılan spor okullarının açılışı halaylar eşliğinde gerçekleştirildi.

5-18 yaş arası tüm öğrenciler faydalanabilecek

Gerçekleştirilen spor okullarında 13 branşta 37 uzman antrenörle yaz okul kurslarında eğitim vermeye başlanırken, kurslardaki eğitimlerden ise 5 -18 yaş arasındaki çocuk ve gençler faydalanacak.

Açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu yaz spor okulu kurslarının halaylar eşliğinde açılışını yaptıklarını belirterek şu ifadeleri aktardı;

"Yüksekova sporla anılan bir şehir olacak"

Açılışta coşkulu bir hava ve yoğun bir katılım vardı. Ailelerimiz de katılım sağladı. İnşallah 7’den 70’e tüm insanımıza dokunacağız. Yüksekova sporla alınan bir şehir olacak.