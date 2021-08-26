Haliç’teki tenis platformu kaldırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mayıs'ta gösteri maçı yaptığı ve gençlerin kullanımına açacağını söylediği tenis platformu, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel tenis maçı yaptığı Haliç'teki tenis kortu, söküldü.

Yaklaşık 4 ay boyunca kurulu kalan tenis platformu yerinde hayvan ölülerinin olduğu görüldü.

Unkapanı Köprüsü yanına bağlanmış platform atıl şekilde bekliyor.

TEPKİLERE SEBEP OLDU

İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen yüzen tenis kortunun son hali ise tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu, tenis kortunun yapılması ile ilgili, “Biz İstanbul’da gençlerin Haliç'te tenis oynama keyfine erişmesini istiyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

MURAT ONGUN: DAHA ÇOK ETKİNLİK GÖRECEKSİNİZ

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. Bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz.” açıklamasında bulundu.

İBB Haliç’teki tenis platformunu kaldırdı