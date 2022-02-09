Halil Falyalı kimdir, ne iş yapıyor? Halil Falyalı'nın ölümü...

Halil Falyalı kimdir, ne iş yapıyor? Halil Falyalı'nın ölümü...

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kıbrıslı kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, hayatını kaybetti. Peki Halil Falyalı kimdir, kaç yaşında? Falyalı neden öldürüldü? İşte detaylar...

KKTC'de otel ve kumarhane işleten işadamı Halil Falyalı, Girne'de evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Falyalı ağır yaralanırken, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Halil Falyalı ise kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Falyalı'nın hayatına ve ölümüne ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Halil Falyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte bilgiler...

HALİL FALYALI KİMDİR?

Kıbrıslı Türk iş insanı Falyalı, Kuzey Kıbrıs'ta beş yıldızlı otel, kumarhane ve çeşitli sektörlerde şirketler sahibiydi. Bunun yanında Mağusa Türk Gücü başkanlığı da yapmıştı.

ŞİRKETLERİ

1950'lerin sonlarında doğan Falyalı, Mağusalıdır. Birçok otel işletmeciliği ve kumarhane (casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ta beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibiydi.

Bunun yanında Fly Oil, Girne Marina, çeşitli bahis siteleri, restoranlar ve bilgi teknolojisi şirketlerinin sahibiydi.

FUTBOL İLGİSİ

Falyalı kardeşlerin adı 2004 yılında İngiliz futbol takımı Fulham FC'yi satın almakla basında yer almıştır.

Mağusa Türk Gücü kulübüne 2008-2012 yılları arasında başkanlık yapan Falyalı, bu sürede kulübe yaklaşık dört milyon TL harcama yaptı ve kulübe ait Canbulat Stadı'nın hizmete açılmasını sağladı.

Ağustos 2012'de Falyalı "yoğun işlerini" gerekçe göstererek tekrar aday olmadı. 2017-18 sezonunda da kulübün sponsorluğunu üstlendi.

AİLESİ

2012 yılında diyetisyen Özge Taşker Falyalı ile evlendi. İki çocuk sahibiydi.

2016 yılındaki bahis operasyonunda da emniyetçe el konulan 780 milyon doları olduğu tespit edilmiştir.

Halil Falyalı geçtiğimiz aralık ayında cezaevinden tahliye edildi.

HALİL FALYALI NASIL ÖLDÜ?

Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı.

Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı.

Halil Falyalı, önce Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, “Saat 19.00 sıralarında Çatalköy’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/şahıslar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor” ifadelerine yer verildi.