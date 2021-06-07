Halil Koç kimdir? HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un biyografisi

HSK 1. Dairesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Halil Koç'a dair bilgiler merak ediliyor. Peki Halil Koç kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Halil Koç'un biyografisi..

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu’nda seçim yapıldı.

Seçim sonucunda 10 yıldır kesintisiz Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç HSK 1. Dairesi Başkanlığı’na, Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanlığı’na seçildi.

2014 yılından beri görev başında olan Halil Koç'a dair bilgiler merak konusu oldu. HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç kimdir? sorusu araştırılıyor. İşte Halil Koç'un hayatı ve biyografisi...

HSK 1. DAİRE BAŞKANI HALİL KOÇ KİMDİR?

05.09.1966 tarihinde Bulcuk (Ilgın–Konya)'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

08.01.1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 17.10.2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi.

Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17.11.2011–25.11.2014 tarihleri arasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu asıl üyeliği yaptı.

12.10.2014 tarihinde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi. Halen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.