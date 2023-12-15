Halk TV canlı yayınında stüdyo sessizliğe büründü! İyi Partili Şükrü Kuleyin'in CHP sorusuna cevap veremediler İyi Parti ile CHP'nin arasına HDP/DEM Partisi girdi.. Halk TV canlı yayınına katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, "Özgür Özel kime selam yolladı? Selahattin Demirtaş Kürt bölücü Abdullah Öcalan’ı önder kabul etmiyor mu?” dedi. Stüdyodaki sessiz anlar ise ekrana yansıdı.

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ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra en fazla zararı İyi Parti gördü...

6'lı masaya döndüğüne ve seçime ittifakla girdiğine bin pişman olan Meral Akşener, rotasını yerel seçimlere çevirdi..

CHP ile yaptığı ittifakı tekrarlamak istemeyen Akşener ve kurmayları, Özgür Özel'in teklifini GİK toplantısında reddetti.

"Meral Ablam" diyerek Akşener'e adım atan ve eli boş dönen Özel, yeni ittifaklar aramaya başladı.

Özgür Özel, Pervin Buldan ile birlikte katıldığı opera ve yaptığı açıklamalarla HDP ile ittifak sinyalleri verdi.

Bu durum, CHP ile İyi Parti'nin arasını iyice açtı.

Her iki partide adaylarını açıklamayı sürdürürken, CHP'nin HDP / DEM Partisi'ne yaptığı ziyaret de tartışmalara son noktayı koydu..

İyi Partili Kuleyin'in CHP sorusuna cevap veremediler

Halk TV canlı yayınına katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, CHP ile HDP arasındaki ilişkiye değindi..

Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmasına "Demirtaş'a selam olsun" ifadeleriyle başlamasına değinen Kuleyin, sorduğu soruyla stüdyoyu sessizliğe bürüdü..

"Özgür Özel kimse selam yolladı? Demirtaş Öcalan'ı önder kabul etmiyor mu?"

Kuleyin "Özgür Özel kime selam yolladı? Selahattin Demirtaş Kürt bölücü Abdullah Öcalan’ı önder kabul etmiyor mu?" dedi.

Konuklar ve gazeteciler sorulara cevap veremezken Kuleyin, "Teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

Yaşanan o anlar ise ekranlara yansıdı.