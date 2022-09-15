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    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, istifa ettiğini duyurdu

    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, istifa ettiğini duyurdu

    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevinden ayrıldığını açıkladı. Toktaş, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’na ve izleyicilere teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 19:29
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    Gökmen Karadağ’ın ardından Halk TV’de bir ayrılık daha yaşandı.

    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Nisan 2020'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.

    "Yolun açık olsun Halk TV"

    Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar.  Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV,  yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.

    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, istifa ettiğini duyurdu #1

    İzleyicilere teşekkür etti

    Suat Toktaş, ayrılık mesajında Halk TV izleyicilerine de teşekkür ederek "Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi." ifadelerini kullandı.

    CNNTürk'te haber müdürlüğü, HaberTürk'te genel yayın yönetmenliği, Haber Global'de kurucu genel yayın yönetmenliği yapan Suat Toktaş, ayrılığının nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.

    Ayrılık İsmail Küçükkaya'nın gelmesinden sonra yaşandı

    Suat Toktaş'ın ayrılığının, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun "Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek" sözleriyle duyurduğu, Fox TV'nin 9 yıl boyunca sabah kuşağını yapan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye gelişinden sonra olması dikkati çekti.

    Suat Toktaş, Halk TV'de muhalefet liderleriyle özel söyleşiler de yapıyordu.

    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, istifa ettiğini duyurdu #2

    Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, istifa ettiğini duyurdu #3


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