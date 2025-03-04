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Haber Merkezi

Bilirkişi davasında bugün ilk duruşma görüldü..

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye ve beraat kararı verildi.

TAHLİYE OLDU

Kararın ardından Toktaş, tutuklu bulunduğu Marmara Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Halk TV ve birçok basın mensubu Toktaş'ı alkışlarla karşıladı.

"BEN SLOGAN ATAN HABERCİLİK YAPMAM"

Toktaş, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Meselemiz Suat değil, meselemiz haber. Mesleği yapma biçimim sorgulandı. Ben slogan atan habercilik yapmam..

NE OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle yaptığı basın toplantısında söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.

Gazeteci Barış Pehlivan da ismi geçen bilirkişiyi arayarak telefonda sorular yöneltti.

O anların kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve genel yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.