Haber Merkezi

İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden beri masumları öldürüyor...

Bugün İsrail'in yaptığı katliamların üzerinden tam bir yıl geçti...

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 41 binden fazla kişi ölürken Halk TV spikeri Ekrem Açıkel, tepki çeken ifadelere imza attı.

HAMAS'I SUÇLADI, MEB'E TEPKİ GÖSTERDİ

Halk TV spikeri Ekrem Açıkel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Ekim'in yıl dönümünde okullarda düzenlenecek Gazze etkinlikleri ile ilgili yazı göndermesine tepki gösterdi.

Açıkel, Hamas'ın 7 Ekim'de saldırarak binden fazla İsrailliyi öldürdüğünü iddia etti.

"BİNİN ÜZERİNDE İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ"

Açıkel şu ifadeleri kullandı;

7 Ekim. 1 yıl öncesine zamanı sarınız. Yani 7 Ekim sabahına 2023'e gidiniz. Ne oldu o gün? Bu süreci başlatan saldırı. İzzettin Kassam Tugayları bir yanda. Bir yanda Hamas sınırı geçerek pek çok yöntemle İsrail'e saldırdı. Binin üzerinde İsrailli insan hayatını kaybetti. Sonraki süreç Gazze.



7 Ekim'in yıl dönümünde Türkiye'de ne olacak? İddialara göre bazı milli eğitim müdürlükleri okullara yazı yazmış; 'Filistin İsrail protestosu gerçekleştirilecek. Öğretmenlerle birlikte çocuklar da yürüyüşlere katılsın.' Doğru mu bunlar?