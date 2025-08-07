Halk TV yayınında zor anlar: CHP'li başkandan istedikleri cevabı alamadılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "ev hapsi" adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi.

Göreve başlayan Tutdere çalışmalarına başladı.

Gün içinde sahada incelemelerde bulunan Tutdere akşam saatlerinde Halk TV'nin yayın konuğu oldu.

HALK TV'DE BEKLENEN CEVABIN ALINAMADIĞI ANLAR

Yaşadığı tutukluluk ve göreve iade süreçlerini anlatan Tutdere'ye depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'daki çalışmalar ve devlet kurumlarından yardım alıp almadığı soruldu.

CHP'li belediyelerin ekseriyetinde olduğu gibi devlet tarafından desteklenilmediğini söylemesi beklentisiyle sorulan soruya beklentinin aksine bir cevap geldi.

Abdurrahman Tutdere, Çevre Bakanlığı ve valilik başta olmak üzere tüm devlet kurumları ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek yardım aldıklarını söyledi.

"DESTEK TALEP EDİYORUZ, DESTEK DE ALIYORUZ"

"Devletten, merkezi idareden yeterli desteği alabiliyor musunuz? Seçildikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı?" sorusuna Tutdere şu cevabı verdi:

"Tüm kurumlarla güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre Şehircilik Bakanlığı, valilik dahil. Adıyaman'ın deprem şehri olması nedeniyle tüm kurumlarla güçlü bir şekilde iletişime geçerek yaraların sarılması için destek talebinde bulunuyoruz. Destek de alıyoruz. Şu anda bahsini yaptığımız su ishale hattının bakım onarım işlerini Emlak Konut'un desteği ile yapıyoruz."

Tutdere'nin bu cevabı, Halk TV ekranlarında yüzlerin düşmesine neden oldu.