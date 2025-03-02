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Haber Merkezi

Ramazan ayı geldi...

Bu özel günlerde, içimize dönmenin, anlam arayışına biraz daha kulak vermenin tam zamanı.

TÜM YURTTA RAMAZAN COŞKUSU YAŞANIYOR

Ramazan, sadece oruç tutmak değil; mahalle sofralarında buluşmak, sıcak pidelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşamak demek.

İşte bu anlamlı günlerde çok sayıda televizyon programıyla birlikte Ramazan coşkusu tüm yurtta yaşanıyor.

HALK TV'DE RAMAZAN PROGRAMI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de, Ramazan ayına özel program düzenlendi.

Serhan Aslan'ın 'Görkemli Hatıralar' programı için Üsküdar ilçesinde bulunan Nakkaştepe'de canlı yayın gerçekleştirildi.

ŞARKI VE GÖRÜNTÜNÜN UYUMSUZLUĞU

Ramazan ayına özel video ve kliplerin yayına verildiği esnada söylenen şarkı ise gündem oldu.

Kameralar, "Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi" şarkısı eşliğinde "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazan mahyalara odaklandı.

GÜNDEM OLDU

O anlar sosyal medyada gündem olurken kimi kullanıcı tepkisini iletirken kimileri ise duruma şaşırmadığını ifade etti.