Halk TV'de Lütfü Savaş'a tepki! "En azından şu yollarımızı yap" Yerel seçimlerde CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a Hatay'da tepkiler çığ gibi büyüyor.. Halk TV canlı yayınına katılan Hataylı depremzede "ani insan hiçbir şey yapmasa bile, en azından şu yollarımızı yapar. İnanın ki yürüyemiyoruz bile çamurdan, pislikten, çöplerden" dedi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Türkiye, felaketin 1. yılında verdiği binlerce kayba ağlıyor...

Yurdun dört bir köşesinde depremde hayatını kaybedenler anılırken felaketin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da da çeşitli programlar düzenlendi..

Ancak saat 04.17'de başlayan etkinliklerde CHP tarafından tekrar aday gösterilen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a büyük tepki gösterildi..

Tepki, bölgeden yayın yapan Halk TV ekranlarına da yansıdı..

Canlı yayında söz alan bir Hataylı depremzede, Lütfü Savaş'tan memnun olmadığını ve Hatay'a hizmet etmediğini söyledi.

"Lütfü Savaş'tan hiç memnun değiliz, en azından yollarımızı yap"

"Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'tan hiç memnun değiliz" diyen depremzede şu ifadeleri kullandı:

Yani insan hiçbir şey yapmasa bile, en azından şu yollarımızı yapar. İnanın ki yürüyemiyoruz bile çamurdan, pislikten, çöplerden. Tamam deprem oldu, bir afet oldu. Şu anda biz gerçekten ölüyüz. Ama böyle olmaz..

"Yolda yürümek istiyoruz, nefes almak istiyoruz"